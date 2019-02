Sérgio Conceição: "Dérbi? Se ganhar o Sporting, ninguém fica chateado"

O que esperar do jogo em Guimarães? "Espero encontrar um Vitória de acordo com o que tem sido nos últimos meses. As duas equipas estão um bocadinho diferentes desse jogo do Dragão [derrota por 2-3]. Espera-nos um jogo difícil, uma dificuldade também provocada pela grande paixão dos adeptos do Vitória. Vamos em busca dos três pontos"

Derrota no Dragão da primeira volta? "Fiquei extremamente desagradado. Estávamos a ganhar 2-0 confortavelmente, uma grande penalidade deixou-nos atranquilos e acabámos por perder. Sempre formos uma equipa consistente defensivamente e sofrer três golos em casa num jogo de campeonato não é muito normal. Foi um jogo atípico. No plano emocional houve situações que não me agradaram nada. Mas agora as equipas estão num momento diferente e os onzes também serão um bocadinho diferentes."

Loum? "Já o conhecia há algum tempo. Evoluiu muito e tem uma margem de progressão grande também. Nota-se no seu discurso o seu caráter e personalidade, é de alguém ambicioso e que quer chegar a outros patamares. Estávamos atentos à sua personalidade e à sua qualidade futebolística. Dentro do que é possível para os clubes portugueses, são boas alternativas, boas soluções"

Dérbi vai mexer com a equipa? "Já estamos habituados a isso. Não mexe nada connosco. Estamos habituados a jogar depois dos nossos rivais. Não há problema. Melhor resultado? Vitória do FC Porto amanhã [domingo]. Estamos atentos, sem dúvida nenhuma, e obviamente que se ganhar o Sporting, ninguém fica chateado com isso."

"Num 5 para 5, dávamos dois de avanço à equipa técnica de Mourinho"

Mourinho disse que FC Porto de 2003/04 ganhava ao de Conceição? "Não tive a possibilidade de ver a entrevista, mas li alguns excertos. Não sei se estaria a falar da equipa ou da equipa técnica. Se estivesse a falar de equipa técnica, num 5 para 5 no Olival, ganhávamos e dávamos dois de avanço. A minha equipa técnica está melhor fisicamente do que a de Mourinho."

Elogios de Mourinho? "É criar pressão desnecessária, é isso. É fácil falar dessa solidez e da qualidade que tivemos na Liga dos Campeões, temos feito um bom campeonato a partir de uma fase inicial menos boa. Estamos à frente do campeonato, nas meias-finais da Taça de Portugal, perdemos a Taça da Liga nos penáltis. Continuamos com as mesmas características que nos levou ao sucesso no ano passado. Queremos chegar o mais longe possível na Europa e fazer o mesmo no campeonato do que no ano passado."

Jogo com Belenenses? "Vi um Belenenses fiel à sua identidade, sem dúvida alguma, com uma posse de bola passiva, tida como não perigosa. Não gosto de sofrer golos. Fiquei contente em muitos momentos do jogo, fiquei menos contente num ou noutro. Daí que aos 11 minutos meti dois avançados a aquecer."

"Mercado? Uma semana seria suficiente"

Aliviado com fecho do mercado? "Um mês de mercado acho que é demasiado. Há muito tempo com mercado aberto. Há jogadores que estão a ser protagonistas e metem na cabeça situações mais vantajosas em termos económicos, outros que não jogam tanto e querem encontrar soluções. Uma semana seria suficiente. Sinceramente, não a senti. Os jogadores que chegaram foram muito bem recebidos pelos que já cá estavam."

Sérgio Oliveira? "Normalmente não falo de jogadores não estão connosco. Foi muito importante no campeonato no ano passado. Entretanto, foi perdendo espaço e achou que para a carreira dele era melhor jogar mais e ter mais minutos. Voltará ao FC Porto se o PAOK não exercer a cláusula que eventualmente tem. Desejo-lhe a melhor sorte do mundo."