Sérgio Conceição com processo disciplinar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CDA da FPF) instaurou esta terça-feira um processo disciplinar a Sérgio Conceição, na sequência dos incidentes no clássico da última jornada, onde o treinador portista esteve envolvido. A presença do treinador do FC Porto no banco na final da Taça de Portugal, igualmente diante dos leões, contudo, não está em risco, pois mesmo que até lá processo fique concluído e haja lugar a algum castigo, se a SAD do do FC Porto recorrer qualquer possível castigo terá efeitos suspensivos.

De acordo com a edição online do jornal O Jogo, o processo surge com base num auto por infração levantado pela Comissão de Instrutores da Liga de Clubes, onde, segundo o diário desportivo, não é considerada de forma clara e inequívoca qualquer agressão protagonizada por Sérgio Conceição, enquadrando o incidente como comportamento incorreto do treinador. No entanto, o CD entende que esse comportamento e as responsabilidades do técnico portista devem ser averiguadas pela via regulamentar.

Este processo surgiu na sequência de uma participação enviada pelo Sporting à Liga contra o treinador do FC Porto, que a determinado momento do jogo se terá envolvido num sururu com jogadores leoninos. A SAD do Sporting entende que o treinador portista terá agredido o guarda-redes Renan Ribeiro e, como tal, consideraram que Sérgio Conceição teria de ser sancionado.

Confirmados de fora da final estão os dois jogadores (um de cada equipa) que foram expulsos no decorrer do jogo entre o FC Porto e o Sporting (2-1) da última jornada, Corona e Borja, Os leões também não poderão contar com Ristovski, também a cumprir castigo.