Serena Williams desiste em Indian Wells frente a Muguruza

Federer vence "choque de titãs" com Serena Williams

A antiga número um mundial, atual 10.ª classificada do ranking feminino, que desistiu devido a uma forte indisposição, até começou bem o encontro, chegando a uma vantagem de 3-0, mas Muguruza deu a volta e acabou por vencer o parcial.

A norte-americana solicitou assistência médica no final do primeiro set e ainda chegou a disputar o primeiro jogo do segundo parcial, mas optou por desistir quando perdia por 1-0, já depois de ter estado perto de desmaiar.

Muguruza, que ocupa atualmente o 20.º lugar do ranking mundial, defronta agora a vencedora do duelo entre Kiki Bertens e Johanna Konta.