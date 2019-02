"Sem dinheiro o râguebi português vai estar sempre a apagar fogos"

Primeiro e até aqui único candidato às próximas eleições para a presidência da Federação Portuguesa de Rugby (FPR), Lourenço Fernandes Thomaz, 48 anos, mostra-se preocupado perante os sucessivos atrasos na marcação do ato eleitoral por parte do presidente da mesa da Assembleia Geral da FPR e numa comunicação enviada esta semana a todos os clubes, dá conta de que a sua disponibilidade para se candidatar se "tornou provisória" e que não tenciona mantê-la "para além de meados de fevereiro". O DN foi ouvir o sócio fundador da maior agência de publicidade portuguesa, ex-vice-presidente federativo entre 2007/09, antigo praticante do CDUL dos 7 aos 32 anos, internacional em todos os escalões em quinze e "sevens" e que no ano passado encerrou um ciclo iniciado em 2009 de nove anos como presidente do seu clube de sempre.

O que o levou a tornar pública esta declaração?

Na sequência da demissão da antiga direção presidida pelo Luís Cassiano Neves, no passado dia 26 de julho, em Assembleia Geral, os delegados decidiram nomear uma Comissão de Gestão provisória para a FPR que assumiria o poder somente até final de janeiro, princípios de fevereiro, quando aconteceriam novas eleições para a presidência da federação. Ora já estamos em pleno mês de fevereiro, o processo de avaliação dos delegados eleitorais arrasta-se e até hoje não há notícias de qualquer data para as eleições. E todos sabemos que, ainda que fossem marcadas hoje, há períodos que têm de ser respeitados e que obrigatoriamente atirariam com o ato eleitoral lá para o fim desta época desportiva, ou seja, praticamente um ano depois da demissão da anterior direção.

Como tudo o que é provisório não traz segurança, liderança nem grande credibilidade para jogadores, dirigentes e muito menos para os patrocinadores, sempre pensei que a duração deste mandato fosse apenas a estritamente necessária, transitória entre mandatos e limitada a meros atos de gestão corrente.

E o que quis dizer com a manifestada "disponibilidade provisória" para se candidatar?



Foi em nome do râguebi português que mostrei a minha disponibilidade para ir a votos e ainda antes da criação da Comissão de Gestão. Fi-lo, confiando que os "timings" iriam ser respeitados, acreditando que os interesses do râguebi nacional seriam salvaguardados. Em vez de andar em campanha de norte a sul a fazer promessas, fui preparando a candidatura de outra maneira. Falei com pessoas que considero importantes para fazerem parte da minha equipa e contactei patrocinadores que estavam disponíveis, na data prevista, a investir no râguebi português. Uma comissão provisória não dá qualquer segurança, até por que há decisões estratégicas e estruturais a longo prazo a tomar urgentemente. E até para os membros da Comissão é mau este prolongar excessivo do seu mandato. Ora perante este cenário de indefinições e adiamentos é natural que a minha disponibilidade esteja afetada.

Quer dizer que essa questão dos patrocinadores é essencial...

Que ninguém tenha quaisquer dúvidas. Sem patrocinadores nada se faz no râguebi português. E fui preparando terreno para que, na eventualidade de ser eleito, pudesse de imediato trazer dinheiro ao râguebi. Ora os patrocinadores têm logicamente os seus "timings", há questões de gestão e vários, gente fora da modalidade, estranham os atrasos e têm-me ligado para saber se sempre se anda para a frente. Ou seja, não é bom para ninguém esta indefinição. Não posso pôr as pessoas em "stand-by" indefinidamente até não se sabe quando...

O que é que sua candidatura pode trazer ao râguebi nacional?

Estamos num momento que é uma encruzilhada em que as coisas estão todas interligadas. O râguebi português tem que mudar a sua imagem. Tem que se tornar um produto vendável e com retorno para quem nele investe. Claro que nunca nos iremos comparar com o futebol, mas há muitos patrocinadores dispostos a investir. Ora gabamo-nos de ser uma modalidade diferente, com outro tipo de valores, mas ultimamente tal não se tem verificado e os episódios tristes sucedem-se.

Há uma série de problemas para resolver. Nomeadamente, temos que tornar o râguebi português mais competitivo e com isso os resultados internacionais vão acabar por aparecer. Agora uma coisa é certa: se não houver dinheiro o râguebi vai estar sempre a apagar fogos, a ser reativo em vez de ativo. Assim não dá!

Em tempos de forte crise como a que se vive, há sempre vozes que apelam ao consenso. Alinharia numa lista de unidade, uma espécie de lista "de salvação nacional" do râguebi português?

Se o consenso existisse na prática faria todo o sentido. Mas infelizmente ele apenas existe em palavras e no papel. Só deveria haver um consenso universal: os valores do râguebi, por que são eles que nos fazem ser diferentes. E as marcas querem associar-se a nós precisamente por sermos distintos. Agora em Portugal cada qual está preocupado com o seu quintal, com a sua agenda pessoal ou de clube.

Por exemplo, os clubes sentaram-se no início da época à mesa para discutir a relevância da seleção nacional de "sevens", todos concordaram que era fundamental criar condições para tentar o regresso ao circuito mundial e a qualificação para os Jogos Olímpicos. Depois, na realidade, alguns não libertaram os seus jogadores logo para os torneios iniciais da temporada...

Como presidente ao longo de nove anos do CDUL, sempre foi reconhecido como alguém que sentia muito a camisola do clube, defendendo intransigentemente os seus interesses. Como presidente da FPR também iria vestir da mesma forma empenhada a camisola federativa, nem que tivesse que ir contra os interesses do seu clube de sempre?

Não tenha dúvidas que irei vestir, sem qualquer problema, a camisola da FPR a 100%. A bem do râguebi português poria sempre a federação à frente, com dois propósitos essenciais: arranjar dinheiro e criar uma estrutura forte para conduzir o râguebi português à modernidade.