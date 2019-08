Seleção nacional feminina goleada pelas campeãs do mundo

A seleção nacional feminina foi goleada, por 4-0, pelos Estados Unidos, atual campeã do mundo, num jogo particular disputado em Filadélfia, inserido nas comemorações do título conquistado pelas norte-americanas em julho, em França.

As americanas colocaram em campo toda a sua superioridade e chegaram ao intervalo a vencer por 2-0 com golos de Tobin Heath (4 minutos) e Morgan Brian (18') num estádio que registou uma assistência de 49 504 espectadores. No segundo tempo, já com várias substituições efetuadas de ambos os lados, a equipa portuguesa treinada por Francisco Neto voltaria a sofrer mais dois golos da autoria de Carli Lloyd (52') e Allie Long (82').

As duas seleções vão voltar a encontrar-se na madrugada da próxima quarta-feira (1.00 hora em Portugal continental) em Saint Paul, no estado do Minnesota, naquele que será mais um particular inserido na Victory Tour, que assinala a conquista do título mundial pelas americanas, e que servirá de preparação da equipa das quinas para o apuramento para o Euro 2021.