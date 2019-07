Seleção nacional de sub-19 empata com a Espanha

Fábio Vieira marcou o golo do empate com a Espanha

A seleção nacional de sub-19 empatou esta quarta-feira com a Espanha, por 1-1, em jogo da 2.ª jornada do grupo A do Campeonato da Europa da categoria que se realiza na Arménia.

Juan Miranda colocou os espanhóis em vantagem, aos 41 minutos, mas Fábio Vieira restabeleceu a igualdade, aos 49, na cobrança de um livre direto. Com este resultado, as duas seleções partilham a liderança do grupo com quatro pontos.

No sábado às 18.00 horas, Portugal, atual campeão da Europa de sub-19, defronta a anfitriã Arménia, na 3.ª e última jornada da fase de grupos. A partida terá lugar em Erevan, à mesma hora que a Espanha defronta a Itália.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja aqui as reações.