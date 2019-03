Seleção Nacional de Futsal de Síndrome de Down precisa de 35 mil euros para disputar Mundial

Pai solteiro adotou menina com Síndrome de Down rejeitada 20 vezes

Portugal sagra-se campeão europeu de futsal para atletas com síndrome de Down

35 mil euros é o que separa a Seleção Nacional de Futsal para portadores de síndrome de Down da presença no Campeonato do Mundo que se vai realizar no Brasil em maio.

Embora a seleção portuguesa seja vice-campeã mundial e campeã europeia em título, não é certa a participação no Mundial que se avizinha, por falta de verbas.

A Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual (ANDDI), entidade que tutela a seleção, promoveu na passada quinta-feira uma campanha para angariação de fundos, no âmbito do Dia Internacional da Síndrome de Down. "A discussão dos contratos-programa com as federações ainda está atrasado, deverá ser só em maio, e em maio já teremos de partir para o Mundial. Daí nós lançarmos esta campanha, porque a Seleção Nacional de Futsal de Síndrome de Down foi campeã da Europa e teve um impacto mediático muito grande. Ainda na semana passada a própria FIFA fez uma reportagem sobre um dos nossos miúdos, que foi o melhor marcador do Europeu", explicou o presidente da ANDDI, José Pereira.

"No fundo, estamos na sociedade civil a procurar apoios privadas enquanto esperamos pelos apoios oficiais, que nunca serão suficientes", acrescentou o dirigente, que já abordou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que anteriormente tem apoiado através de cedência de equipamentos. Com poucos dias decorridos de campanha, José Pereira adianta que "o valor ainda está muito longe", uma vez que "ainda só houve pequenos donativos".

Todos os apoios a favor da ANDDI são dedutíveis para efeitos de IRS e/ou IRC, ao abrigo da Lei 53-A/2006 de 29/12 e art. 62 n.º 6 e) e n.º 10 do EBF (Mecenato Desportivo). Os donativos podem ser feitos através dos seguintes dados:

Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DESPORTO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL PORTUGAL (ANDDI PORTUGAL)

Conta: 0888088552030

IBAN: PT50 0035 0888 00088552030 39

BIC SWIFT: CGDIPTPL

Motivo/descrição/referência: FutDown Brasil 19

Email Anddi: info@anddi.pt

Primeiro campeão europeu

A seleção nacional de futsal para portadores de síndrome de Down sagrou-se campeã europeia em novembro, ao bater por 4-0 a campeã do mundo Itália, na cidade italiana de Terni, naquela que foi a primeira edição do torneio. César Morais, do FC Porto, sagrou-se melhor marcador do campeonato, com seis golos.

Em solo transalpino, Portugal fez-se representar por dez jogadores de idades muito variadas, entre os 23 e 44 anos, comandados pelo selecionador Pedro Silva e capitaneada por Nélson Silva, da Cercigui (Guimarães), que foi considerado o melhor jogador do Mundial 2017, o primeiro de sempre e organizado em Viseu, onde a equipa das quinas foi derrotada pela Itália.

Sem garantias para os Global Games

Sem garantias de quando se vai realizar a assinatura dos contratos-programa, a ANDDI terá de meter mãos à obra para recolher fundos para a participação das várias modalidades nas competições internacionais agendadas. "A assinatura dos contratos-programa é muito imprevisível. Já chegou a ser em julho e agosto, mas há promessa de este ano os contratos-programa serem assinados mais cedo. No ano passado, foi em dezembro, depois de projeto Desporto para Todos já ter sido realizado", recordou José Pereira, sem querer polemizar.

"Mais grave do que a situação do futsal é este ano termos os Global Games, uma espécie de Jogos Olímpicos para a deficiência intelectual, que vão ser em Brisbane, na Austrália, em que nos propomos ir com várias modalidades e um orçamento de 200 mil euros, mas até ao momento não termos garantias", lamentou o dirigente, que procura atenuar a falta de recursos com a organização de torneios em solo nacional. "Tentamos organizar eventos no país porque ficam mais económicos. No final deste ano vamos organizar torneios de basquetebol e judo em Guimarães", confessou.