Seleção feminina dos EUA bate recorde no Mundial com goleada de 13-0

Foi em simultâneo um jogo sem história e que acaba por ser histórico. Por um lado, a seleção feminina dos EUA dominou jogo da fase final do Mundial do primeiro ao último minuto, nunca existindo dúvidas sobre o vencedor dada a fraca réplica da Tailândia. Por outro, o resultado foi de tal forma esmagador que é mesmo recorde em fases finais de mundiais, com 13 golos a zero.

No jogo disputado em Reims, França, onde se disputa a fase final, as norte-americanas já venciam por 3-0 ao intervalo. No segundo tempo fizeram logo mais quatro golos até aos 56 minutos. Depois só voltaram a marcar nos 18 minutos finais e foram logo seis golos. Alex Morgan, futebolista dos Orlande Pride, destacou-se com cinco golos marcados.

As norte-americanas - que têm estado em foco nos últimos tempos também fora de campo, por terem exigido à federação dos EUA prémios iguais aos da seleção masculina - são profissionais e formam uma das melhores equipas do mundo. São mesmo a seleção com mais títulos mundiais da FIFA, três no total, sendo as atuais detentoras do troféu. Desde 1991, houve oito campeonatos do mundo, incluindo o atual.

A Tailândia participa no segundo mundial da sua história. Em 2015 as tailandesas estrearam-se e ganharam um jogo, à Costa do Marfim, mas foram eliminadas logo na primeira fase.

No outro jogo deste grupo F, a Suécia venceu por 2-0 o Chile.

O campeonato do Mundo de futebol feminino começou no passado dia 7 e terá a final no dia 7 de julho, em Paris.