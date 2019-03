"Seja a família como for". Campanha do Benfica destaca igualdade de género e orientação sexual

O Benfica lançou esta segunda-feira uma nova campanha publicitária inédita em termos desportivos em Portugal, onde é assumida sem rodeios a igualdade de género e orientação no seio familiar.

"Seja a família como for, o importante é haver amor", é o lema desta campanha que visa promover o "Sócio Família", uma nova modalidade criada pelos encarnados para angariar novos sócios.

No vídeo aparecem várias famílias, incluindo casais do mesmo sexo com crianças.

"Bom, nunca pensei que fosse dizer isto mas: viva o Benfica! Incluir casais do mesmo sexo com crianças num anúncio de um dos maiores clubes portugueses é histórico. We've definitely come a long way", reagiu no Facebook Paulo Côrte-Real, ex-presidente da ILGA Portugal.