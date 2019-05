Seferovic, de quase dispensado a melhor marcador do campeonato

Benfica campeão: equipa recebeu a taça no relvado ao som de "We Are The Champions"

Haris Seferovic, 27 anos, sagrou-se este sábado o melhor marcador do campeonato, terminando a I Liga como campeão pelo Benfica e com 23 golos marcados na prova, batendo Bruno Fernandes (20). Na terceira posição ficou o também benfiquista Rafa, com 17 golos.

Esta foi, de longe, a melhor temporada da carreira do avançado suíço, que conseguiu apontar mais golos do que nas quatro épocas anteriores em todas as competições: 27. No campeonato foram 23, que lhe valeram o título de melhor marcador do campeonato, sucedendo ao companheiro de equipa Jonas.

Este estava longe de ser um desfecho imaginável quando a época começou. O avançado suíço chegou a estar com um pé fora do Benfica, pois inicialmente, apesar da lesão de Jonas, a primeira opção era o argentino Ferreyra e a segunda o chileno Castillo, que acabaram por mudar de ares no mercado de inverno. Seferovic soube agarrar o lugar com golos decisivos, como foi o caso dos jogos com o FC Porto na Luz e com o Sporting em Alvalade.

Nascido na suíça, mas com ascendência bósnia, Seferovic deu os primeiros passos no futebol no histórico helvético Grasshoppers. Experimentou os campeonatos de Itália, Espanha e Alemanha, mas não foi feliz nas passagens por Fiorentina, Lecce, Real Sociedad e Eintracht Frankfurt. Contratado a custo zero pelo Benfica no verão de 2017, arrancou bem na época de estreia, mas depressa perdeu fulgor. Agora arrancou mal... mas acabou como titularíssimo e foi mesmo decisivo em alguns triunfos.

Idade: 27 anos

Posição: Ponta de lança

Jogos: 29

Minutos: 1969

Golos: 23

Assistências: 6