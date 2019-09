São Petersburgo, Munique e Wembley recebem próximas finais da Champions

O Estádio do Zenit, em São Petersburgo, vai receber a final de 2021

Os estádios de São Petersburgo, na Rússia, Allianz Arena, em Munique, e Wembley, em Londres, vão acolher as finais da Liga dos Campeões de futebol de 2021, 2022 e 2023, respetivamente, anunciou esta terça-feira a UEFA, em Ljubljana, capital da Eslovénia.

Na próxima época, a final realiza-se em casa do Zenit, equipa que participa regularmente na principal competição europeia de clubes, sendo que esta época está no mesmo grupo do Benfica.

Já a final da edição 2021/22 terá lugar em Munique, no estádio do Bayern, que já acolheu a decisão de 2012, vencida pelo Chelsea precisamente diante dos bávaros, enquanto a competição de 2022/23 terá o seu epílogo em Londres, no novo estádio de Wembley, recinto que acolhe o jogo decisivo da prova pela terceira vez, depois de 2011 e 2013.

A final da Liga dos Campeões desta época vai ser realizada no Estádio Atatürk, em Istambul.

O Comité Executivo da UEFA decidiu ainda que a final da Liga Europa de 2021 vai realizar-se no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, enquanto a Supertaça Europeia terá lugar no Winsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte.

No ano passado já havia sido anunciado que a próxima edição da Supertaça Europeia, em 2020, vai ser jogada no Estádio do Dragão, no Porto.

Por outro lado, o Campeonato da Europa de futsal de 2022 vai ser realizado na Holanda, numa competição que será disputada pela primeira vez entre 16 seleções.