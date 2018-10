Santa Clara vence na Vila das Aves e sobe ao 4.º lugar

O Santa Clara venceu este sábado o Desportivo das Aves, por 2-1, em jogo da oitava jornada da I Liga, e igualou, provisoriamente, o Rio Ave no quarto lugar.

Bruno Lamas, aos 16 minutos, e César, aos 23', assinaram os tentos da formação açoriana, que jogou a partir dos 82 com menos um jogador, na sequência da expulsão de Fernando Andrade, já depois de Derley ter reduzido para a equipa avense, aos 79'.

Com este triunfo, o quarto na prova, o Santa Clara subiu provisoriamente ao quarto lugar, com os mesmos 14 pontos do Rio Ave, que hoje recebe o Desportivo de Chaves, enquanto o Desportivo das Aves somou o segundo desaire consecutivo na prova e permanece no 18.º e último lugar, com quatro pontos.

VEJA O RESUMO DA PARTIDA:

FICHA DO JOGO:

Estádio do CD Aves

Árbitro: Fábio Veríssimo (Leiria)

Desp. Aves: André Ferreira; Rodrigo Soares, Rodrigo Defendi, Diego Galo, Nélson Lenho (Bruno Gomes, 57'); Mama Baldé, El Adoua (Braga, 72'), Vítor Gomes, Amilton; Luís Fariña (Nildo Petrolina, 41'); Derley

Treinador: José Mota

Santa Clara: Marco Pereira; Patrick Vieira, César, Fábio Cardoso, Mamadu Candé; Bruno Lamas (Kaio Pantaleão, 79'), Osama Rashid, Anderson Carvalho; Zé Manuel (Denis Piñeda, 67'), Fernando Andrade, Stephens (Abdiel Arroyo, 90'+3')

Treinador: João Henrique

Cartão amarelo a Luís Fariña (17'), Derley (80'), Fábio Cardoso (80'), Fernando Andrade (82'). Cartão vermelho a Fernando Andrade (82').

Golos: 0-1, Bruno Lamas (16'); 0-2, César (23'); 1-2, Derley (79').