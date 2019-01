Santa Clara vendeu todos os bilhetes para o jogo com Benfica

O Santa Clara informou esta segunda-feira, no seu site oficial, que os bilhetes disponibilizados esta segunda-feira para o público em geral já "estão esgotados".

Emanuel Melo, diretor de comunicação do Santa Clara, disse à agência Lusa que restam agora "apenas 500 bilhetes regulamentares" para serem vendidos, obrigatoriamente, no próprio dia do jogo nas bilheteiras do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Aquele responsável estima que entre as 8.45 horas (9:45 em Lisboa) e as 13:30 foram vendidos cerca de 1800 bilhetes, na sede do clube de Ponta Delgada, sendo que foi fixado a compra máxima de 10 bilhetes por pessoa para a partida desta sexta-feira.

O diretor de comunicação reconhece que os ânimos se "exaltaram" quando algumas das pessoas que aguardaram horas na fila não conseguiram assegurar bilhetes, sendo que foi necessário chamar à PSP ao local. Aliás, o próprio transito na baixa de Ponta Delgada, onde se situa a sede do Santa Clara, esteve bastante condicionado.

O responsável explica ainda que o Estádio de São Miguel tem capacidade para 10 mil adeptos, sendo que 8 mil bilhetes puderam ser vendidos pelo Santa Clara e 2 mil pelo clube adversário, o Benfica.

O Santa Clara recebe esta sexta-feira, às 19.00 horas, o Benfica para a 17.ª jornada da, no Estádio de São Miguel. Este é então um jogo que está a gerar enorme expetativa, pois a última vez que os encarnados visitaram a ilha foi em novembro de 2002.

