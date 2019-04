Santa Clara e Moreirense empatam em jogo com lance arrepiante

Santa Clara e Moreirense empataram 1-1 nos Açores, em jogo da 29.ª jornada da I Liga. Um resultado que deixa a equipa de Moreira de Cónegos sujeita à aproximação do V. Guimarães, que se vencer este domingo, em Vila do Conde, ficará a apenas um ponto do quinto lugar ocupado precisamente pela formação de Ivo Vieira.

A partida ficou marcada por um lance arrepiante que valeu a expulsão ao guarda-redes Pedro Trigueira, que depois de defender um remate de longe, deu com os pitons da sua bota no pescoço do avançado Guilherme Schettine. O árbitro António Nobre, depois de consultar o VAR, decidiu pela expulsão do jogador do Moreirense.

Esse lance ocorreu numa altura em que os cónegos venciam por 1-0 graças a um cabeceamento de Pedro Nuno, a desviar para a baliza um livre apontado por Arsénio.

O Santa Clara acabaria por chegar à igualdade no nono minuto de tempo extra concedido na primeira parte por Schettine, que respondeu a um cruzamento de Patrick Vieira. O empate mantém os açorianos no oitavo lugar da classificação, a quatro pontos do Belenenses SAD, que na sexta-feira empatou 2-2 na visita ao Desp. Chaves.

Estádio de São Miguel, nos Açores

Árbitro: António Nobre (Leiria)

Santa Clara - Marco Pereira; Patrick Vieira (Pablo Lima, 66'), César Martins, Fábio Cardoso, João Lucas; Ukra, Francisco Ramos (Thiago Santana, 45'), Rashid, Bruno Lamas (Lucas Marques, 63'); Guilherme Schettine, Zé Manuel

Treinador: João Henriques

Moreirense - Pedro Trigueira; Arsénio, Iago dos Santos, Halliche, D'Alberto; Ângelo Neto, Fábio Pacheco, Ibrahima (Nuno Macedo, 34'); Chiquinho, Pedro Nuno (Alan Schons, 89'), Heriberto Tavares (Bilel Aouacheria, 71')

Treinador: Ivo Vieira

Cartão amarelo a Francisco Ramos (23') e César Martins (70'). Cartão vermelho a Pedro Trigueira (31')

Golos: 0-1, Pedro Nuno (12'); Guilherme Schettine (45'+9)