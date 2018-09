Santa Clara alcança primeira vitória à custa do Boavista

O Santa Clara estreou-se este sábado a vencer na Liga 2018/19. Os açorianos receberam e bateram o Boavista por 4-2, em jogo da 4.ª jornada da I Liga.

A equipa de João Henriques abriu o marcador através de Thiago Santana, que aproveitou um passe de Fernando Andrade, na sequência de um lançamento lateral, para abrir o marcador logo aos 19 minutos.

Em cima do intervalo, os boavisteiros conseguiram chegar ao empate através do argentino Falcone, que se antecipou à defesa açoriana para finalizar um livre cobrado por Fábio Espinho.

O Santa Clara entrou a todo o gás no segundo tempo e aos 60 minutos já tinha marcado mais dois golos, primeiro por Fernando Andrade, que finalizou um contra-ataque rápido culminado com um excelente cruzamento de Bruno Lamas, e depois por Rashid, com um remate ao ângulo da baliza axadrezada.

O Boavista reagiu à desvantagem com Talocha a aproveitar uma bola perdida na área, mas já em período de tempo extra, quando a equipa de Jorge Simão tentava tudo para chegar à igualdade, Rashid bisou, finalizando mais um contra-ataque conduzido por Stephens.

Com este triunfo, o Santa Clara sobe à oitava posição com cinco pontos, enquanto o Boavista está no 13.º lugar com quatro.

FICHA DO JOGO

Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada (4000 espectadores)

Árbitro: António Nobre (Leiria)

Santa Clara: Marco, Patrick Vieira, Fábio Cardoso, Accioly, João Lucas; Osama Rashid, Anderson, Bruno Lamas (César, 86); Zé Manuel (Minhoca, 75), Fernando Andrade, Thiago Santana (Stephens, 28)

Treinador: João Henriques.

Boavista: Helton Leite; Rui Carraça, Neris, Raphael Silva, Talocha; Sparagna (Rafael Costa, 62), David Simão, Fábio Espinho (Rafael Lopes, 71), Rochinha; André Claro (Mateus, 53), Falcone

Treinador: Jorge Simão.

Cartão amarelo a Accioly (10), André Claro (20), Thiago Santana (24), Fernando (69), Anderson (71), Carraça (76) e Falcone (85)

Marcadores: 1-0, Thiago Santana (19); 1-1, Falcone (45+1); 2-1, Fernando Andrade (49), 3-1, Osama Rashid (60), 3-2, Talocha (65); 4-2, Osama Rashid (90+8)