Salvio não viaja para os EUA e está a caminho do Boca

A comitiva do Benfica partiu esta segunda-feira rumo aos Estados Unidos, onde vai participar na International Champions Cup, com uma ausência de peso. Salvio não integrou o lote de convocados, o que indicia que o extremo argentino deverá mesmo deixar o Benfica, existindo neste momento negociações para o jogador ingressar no Boca Juniors.

De acordo com a imprensa argentina, as negociações entre Benfica e Boca foram reatadas nos últimsos dias, e a transferência deverá mesmo concretizar-se, com o emblema argentino a comprar 50% do passe do jogador.

Bruno Lage convocou 27 jogadores para a International Champions Cup, torneio onde o Benfica vai defrontar o Chivas no dia 20 (13.00 locais/21.00 em Portugal Continental); na madrugada de 24 para 25 (20.00/1.00 da manhã em Portugal Continental) joga com a Fiorentina e o AC Milan será o adversário de dia 28 (15.00/20.00 em Portugal Continental).

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Odysseas, Zlobin e Svilar;

Defesas: André Almeida, Ferro, Jardel, Rúben Dias, Nuno Tavares, Conti, João Ferreira, Grimaldo e Ebuehi;

Médios: Florentino, Pizzi, Fejsa, Chiquinho, Rafa, Samaris, Gabriel, Caio Lucas, Zivkovic, Cervi, Taarabt e Tiago Dantas;

Avançados: Raul de Tomas, Seferovic e Jota.