Salvio já veste a camisola do Boca Juniors

O Benfica ainda não oficializou a transferência, mas Eduardo Salvio já está em Buenos Aires e até já tirou uma foto com a camisola do Boca Juniors vestida, estando por isso por horas o anuncio oficial do negócio que deverá render aos cofres encarnados qualquer coisa como sete milhões de euros, por 50% do passe do extremo de 29 anos.

Após sete temporadas de águia ao peito, onde fez 266 jogos e marcou 62 golos, Salvio prepara-se para assinar contrato válido por três temporadas com o popular emblema de Buenos Aires, do qual toda a família é adepta.

À chegada ao aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, Salvio foi saudado por alguns adeptos que há muito esperavam pela contratação do internacional argentino.