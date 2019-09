Salma Paralluelo assinou por uma equipa de futebol... e outra de atletismo

Primeiro Benfica-Sporting no feminino será no Estádio da Luz

Equipa feminina do Benfica estreia-se na I Divisão com 24 golos

Salma Paralluelo tem apenas 15 anos, mas já é considerada um prodígio no futebol... e no atletismo. A jovem espanhola sagrou-se campeã da Europa e do mundo na categoria de sub-17 no ano passado pela seleção de futebol e soma vários títulos nacionais e internacionais nas pistas.

Com o intuito de dar seguimento às duas carreiras, a extremo e velocista assinou recentemente pelo Villarreal, que milita na II liga espanhola de futebol feminino, e pelo Playas de Castellón.

Muito pretendida por diversos clubes, deu prioridade aos que lhe deram a possibilidade de continuar a conciliar as duas modalidades. Assim, trocou o Saragoça por uma equipa da mesma divisão, pese o interesse do Tacon, que no futuro será Real Madrid, e escolheu um clube de atletismo com o qual o Villarreal tem um acordo.