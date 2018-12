Saiba quem são os jogadores da I Liga mais utilizados esta época

A chegada do ano novo é um momento importante no futebol em Portugal, visto que marca a mudança da primeira para a segunda volta da temporada, tendo em conta o ponto em que estão quer as competições domésticas, quer as caminhadas dos clubes nacionais na Europa. Assim, é possível fazer já um primeiro balanço das equipas e dos jogadores. Neste último caso, perceber, em cada clube da I Liga, quem é o futebolista com mais minutos.

Desse universo de 21 jogadores - em algumas equipas existem dois com os mesmos minutos de jogo -, é no Benfica que estão os atletas que mais tempo jogaram até esta data: Rúben Dias e André Almeida, com 2295 minutos cada. Os dois jogadores já participaram em 26 jogos, sempre como titulares, e para este número de minutos muito contribui o facto de as águias terem entrado cedo no universo da Liga dos Campeões, com os quatro jogos (PAOK e Fenerbahçe) que fizeram para alcançar a fase de grupos. Da dupla, apenas André Almeida tem um golo, marcado na goleada do último domingo frente ao Sp. Braga (6-2).

Seguindo a ordem atual da tabela classificativa, no FC Porto o homem com mais minutos é um totalista, jogando todos os momentos dos encontros em que participou. Com 25 jogos e 2250 minutos, Felipe é o mais utilizado por Sérgio Conceição durante a primeira metade da época. O brasileiro de 29 anos apontou, até agora, um golo.

No Sporting, Bruno Fernandes leva 2156 minutos em 25 jogos (24 a titular) e contraria duas tendências do lote dos mais utilizados, devido à posição que ocupa e os golos que marcou. Isto porque apenas quatro atletas da lista não jogam no terço defensivo das respetivas equipas, o que ainda leva a uma outra característica recorrente: terem poucos golos. O número 8 do Sporting, no entanto, já leva 13.

Em Braga, Sequeira e Bruno Viana, elementos vitais na defesa da equipa orientada por Abel Ferreira, têm todos os minutos dos 21 encontros em que entraram em campo. Nos 1920 minutos jogados, incluem-se os 30 do recente prolongamento em Setúbal, para a Taça de Portugal. Mantendo a tendência, a dupla tem um golo, apontado por Sequeira.

A fechar os cinco primeiros da tabela da I Liga, mora em Guimarães mais um totalista e um dos poucos médios presentes na lista dos que mais jogaram. Wakaso, médio ganês, foi sempre titular nos 17 jogos que realizou, jogando todos os minutos (1530). Marcou um golo até agora.

Eis os jogadores com mais minutos em cada equipa da I Liga:

FC Porto

Felipe (defesa)

2250 minutos em 25 jogos (25 a titular)

Liga dos Campeões - 6 jogos

I Liga - 14

Taça de Portugal - 3

Taça da Liga - 1

Supertaça - 1

3 golos marcados

Jogou todos os minutos dos encontros que disputou

Benfica

André Almeida (defesa)

2295 minutos em 26 jogos (26 a titular)

Liga dos Campeões - 6 jogos

Liga dos Campeões (qual.) - 4

Liga Portuguesa - 14

Taça da Liga - 2

1 golo marcado

Rúben Dias (defesa)

2295 minutos a 26 jogos (26 a titular)

Liga dos Campeões - 5 jogos

Liga dos Campeões (qual.) - 4

Liga Portuguesa - 14

Taça de Portugal - 2

Taça da Liga - 1

Sporting

Bruno Fernandes (médio)

2156 minutos em 25 jogos (24 a titular)

Liga Europa - 6 jogos

I Liga - 14

Taça de Portugal - 3

Taça da Liga - 2

13 golos marcados

Sp. Braga

Nuno Sequeira (defesa)

1920 minutos em 21 jogos (21 a titular)

Liga Europa - 2 jogos

I Liga - 14

Taça de Portugal - 3

Taça da Liga - 2

1 golo marcado

Tem todos os minutos jogadores, incluindo a totalidade de um prolongamento.

Bruno Viana (defesa)

1920 minutos, 21 jogos (21 a titular)

Liga Europa - 2 jogos

I Liga - 14

Taça de Portugal - 3

Taça da Liga - 2

Tem todos os minutos jogados, incluindo a totalidade de um prolongamento.

V. Guimarães

Wakaso (médio)

1530 minutos em 17 jogos (17 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 2

Taça da Liga - 1

1 golos marcado

Jogou todos os minutos

Belenenses SAD

Gonçalo Silva (defesa)

1663 minutos em 19 jogos (18 a titular)

I Liga - 14

Taça de Portugal - 2

Taça da Liga - 3



Vincent Sasso (defesa)

1663 minutos em 19 jogos (18 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 2

Taça da Liga - 3

1 golo marcado

Moreirense

Jhonatan Luiz (guarda-redes)

1350 minutos em 15 jogos (15 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça da Liga - 1

Jogou todos os minutos.

Santa Clara

Osama Rashid (médio)

1453 minutos em 16 jogos (16 a titular)

I Liga -14 jogos

Taça de Portugal - 1

Taça da Liga - 1

5 golos marcados

Portimonense

Rúben Fernandes (defesa)

1419 minutos em 16 jogos (16 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 1

Taça da Liga - 1

Rio Ave

Jonathan Buatu (defesa)

1719 minutos em 20 jogos (19 a titular)

Liga Europa - 2 jogos

I Liga - 14

Taça de Portugal - 2

Taça da Liga - 2

V. Setúbal

Vasco Fernandes (defesa)

1650 minutos em 18 jogos (18 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 3

Taça da Liga - 1

Jogou todos os minutos, incluindo um prolongamento.

Nacional

Vítor Gonçalves (médio)

1559 minutos em 17 jogos (17 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 1

Taça da Liga - 2

1 golo marcado

Jogou quase todos os minutos dos 17 jogos, incluindo um prolongamento. Saiu no último minuto de uma partida da I Liga frente ao rival Marítimo.

Boavista

Talocha (defesa)

1620 minutos em 18 jogos (18 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 3

Taça da Liga - 1

1 golo marcado

Jogou todos os minutos

Tondela

Cláudio Ramos (guarda-redes)

1590 minutos em 17 jogos (17 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 2

Taça da Liga - 1

Jogou todos os minutos

Marítimo

Bebeto (defesa)

1650 minutos em 18 jogos (18 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 2

Taça da Liga - 2

Jogou todos os minutos, incluindo um prolongamento.

Desp. Aves

Rodrigo Soares (defesa)

1792 minutos em 20 jogos (20 a titular)

I Liga - 13 jogos

Taça de Portugal - 3

Taça da Liga - 3

Supertaça - 1

1 golo marcado

Feirense

Briseño (defesa)

1642 minutos em 19 jogos (18 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 2

Taça da Liga - 3

1 golo marcado

Desp. Chaves

Marcão (defesa)

1830 minutos em 20 jogos (20 a titular)

I Liga - 14 jogos

Taça de Portugal - 3

Taça da Liga - 3

2 golos marcados

Jogou todos os minutos, incluindo um prolongamento.