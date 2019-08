Sabe porque Ronaldo festeja assim os golos? A explicação segundo CR7

Troféu The Best da FIFA: Santos e Ronaldo nomeados para melhores do mundo

É já uma imagem de marca. Cada vez que Cristiano marca um golo celebra sempre da mesma forma. Dá um salto, faz um movimento com os braços de cima para baixo e solta o famoso grito 'sim'.

Numa entrevista ao canal do YouTube do site soccer.com, o capitão da seleção nacional que representa a Juventus explicou agora a origem desta celebração. "Começou [no Real Madrid] quando jogámos como o Chelsea. Não sei como me ocorreu. Apenas marquei e festejei assim. Para ser sincero, foi algo natural. Depois, gostei e comecei a fazer esta celebração habitualmente. Vi que as pessoas gostavam e continuei a fazer", referiu.

O jogo em causa aconteceu na pré-temporada de 2013-14, numa partida do torneio International Champions Cup, que terminou com o triunfo do Real Madrid por 3-1, com um bis de Cristiano Ronaldo.

Na mesma entrevista, Ronaldo elegeu ainda o craque do passado com quem gostaria de ter jogador. E não teve dúvidas. "Se pudesse voltar atrás? Há muitos jogadores com quem gostaria de ter atuado, mas vou escolher um do meu país que morreu há alguns anos, o Eusébio. É um dos símbolos de Portugal e uma pessoa incrível. Gostava de ter podido jogar ao lado dele na seleção portuguesa", disse.