Sá Pinto: "Sp. Braga é um clube de guerreiros à minha imagem"

Ricardo Sá Pinto foi esta quinta-feira apresentado como novo treinador do Sp. Braga, cargo onde irá substituir Abel Ferreira, que no início desta semana deixou o cargo na sequência de uma proposta irrecusável do PAOK, da Grécia. O antigo internacional português, que deu sobretudo nas vistas como jogador do Sporting, agradeceu ao presidente António Salvador a oportunidade, pois era seu desejo voltar a Portugal, e expressou já os objetivos para a época que vai iniciar.

"Era um desejo meu voltar a trabalhar em Portugal, ainda por cima num clube como o Sp. Braga, que é feito de guerreiros, à minha imagem. Todo o meu trajeto no futebol tem sido de grande trabalho, dedicação e sacrifício e este clube irá proporcionar-me condições para que juntos possamos vencer", referiu o treinador em conferência de imprensa, confessando que não hesitou na hora em que recebeu o convite: "Obrigado pela confiança e pelo convite. Desde a primeira hora que não hesitei em aceitar porque conhecia a realidade deste clube, tenho conhecimento do trabalho desenvolvido, da competência dos seus profissionais, com quem tenho, com alguns, uma relação pessoal."

Sá Pinto falou depois dos objetivos para a época que vai agora iniciar-se. "O Sp. Braga é um clube com mentalidade vencedora e por isso os objetivos passam sempre por procurar vencer o próximo desafio. O nosso objetivo prioritário em termos desportivos é voltar a colocar o clube nas competições europeias e vamos dar o máximo. É a nossa prioridade neste momento. O Sp. Braga, no campeonato, estará sempre entre os quatro melhores de Portugal. A nossa prioridade é garantir primeiro o quarto lugar e depois pensar em algo mais", indicou, acrescentando que na Taça de Portugal e na Taça da Liga, a equipa vai tentar sempre "chegar o mais longe possível".

António Salvador, presidente do Sp. Braga, aproveitou a oportunidade para esclarecer que Ricardo Sá Pinto foi sempre a sua primeira escolha depois da saída de Abel Ferreira.

"Fomos surpreendidos pela saída do nosso treinador, o Abel. Muitos nomes foram adiantados, mas desde a primeira hora em que soubemos que teríamos de procurar outro líder, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Ricardo Sá Pinto. Por isso é que lhe liguei naquela manhã e marquei encontro em Lisboa. Tivemos uma conversa noite dentro e vi que era a pessoa certa. Espero que tenha muito sucesso, o seu sucesso é o sucesso de todos nós. Com ambição e paixão vamos conseguir alcançar os nossos objetivos", disse.