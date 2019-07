Rui Vitória sobre João Félix: "É o herdeiro de Rui Costa... mas com mais golo"

Félix faz disparar para quase 800 milhões de euros as compras do Atlético na era Simeone

"É o herdeiro de Rui Costa... mas com mais golo." Foi assim que Rui Vitória definiu João Félix, em entrevista ao jornal desportivo espanhol Marca . "Possui uma grande capacidade rematadora e por vezes é criativo em zonas mais recuadas", caracterizou o agora treinador dos sauditas do Al-Nassr, responsável por lançar o agora reforço do Atlético Madrid há cerca de um ano na equipa principal do Benfica.

O técnico ribatejano, 49 anos, recordou o processo de ascensão do jovem avançado. "Treinávamos regularmente com vários jovens e o João estava nesse grupo, trabalhando certos aspetos a melhorar. Depois, subiu à equipa principal e manteve-se. Sempre lhe disse que estávamos conscientes da sua qualidade e que estivesse tranquilo, que a oportunidade dele chegaria e que quando entrasse no onze não voltaria a sair", lembrou. "Era um jogador de enorme talento e muito humilde, tanto que passava despercebido. O João tem uma capacidade para tomar as melhores decisões que não é normal para a idade dele. Muitos jovens gostam de se exibir, mas ele não. Sempre faz o que deve. Joga como na rua, com alegria e sem medo. Será top", acrescentou o antigo timoneiro das águias.

Em conversa com o diário desportivo, Vitória mostrou-se convicto de que João Félix vai ser bem-sucedido no Atlético. "Tem uma grande maturidade e, ao mesmo tempo, uma irresponsabilidade típica da juventude. Creio que não vai notar a pressão", frisou, pragmático quando aos 127,2 milhões que os colchoneros pagaram para contratar o internacional português de 19 anos.

"Se o Atlético não os pagasse, haveria outro clube que os pagaria. O João aprenderá muito com Simeone. Todos têm que sacrificar-se e deverá melhorar a defender. Encaixará muito bem na estrutura da equipa. A sua melhor posição é a de Griezmann, atrás do ponta de lança", vaticinou.