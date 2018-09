Rui Gomes da Silva: "Haverá eleições antecipadas e serei candidato"

Rui Gomes da Silva mostrou estar convicto de que vão haver eleições antecipadas aos órgãos sociais do Benfica e reiterou que vai avançar com a sua candidatura.

"Creio que haverá eleições antecipadas no Benfica e serei candidato. Não tem nada a ver com questões judiciais, mas sim com aquilo que acho que deve ser feito no Benfica", confirmou, em declarações à SIC Notícias.

No entanto, o antigo vice-presidente dos encarnados acredita que Luís Filipe Vieira não abdicará da presidência do clube de livre vontade. "Como acho que não vão deixar cair Paulo Gonçalves, também acho que Luís Filipe Vieira irá até ao limite e nunca sairá da presidência. Só sairá se for obrigado por perder eleições ou por outra razão contra a sua vontade", frisou.