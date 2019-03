Rui Costa sobre João Félix: "É o miúdo do momento com todo o mérito"

Benfica de Lage supera o teste do algodão e sai do Dragão na liderança

Luís Filipe Vieira quer um Benfica "à base do talento do Seixal"

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, falou sobre João Félix no magazine da UEFA e, além de elogiar o jogador de 19 anos, acrescentou que este é um "bom exemplo" dos atletas que os encarnados estão a tentar formar. Revelou ainda estar "orgulhoso" por fazer parte do projeto do clube da Luz.

"O João Félix é mais uma das pérolas que tem saído da formação do Benfica. Hoje é o miúdo do momento, com todo o mérito, e um bom exemplo do que estamos a tentar formar", afirmou o antigo número 10 do Benfica, Fiorentina e AC Milan.

Sobre o atual projeto do Benfica, disse estar "orgulhoso e feliz" com o que tem sido feito no clube. "Fazer parte de um clube que está a ter este processo e também a evoluir desta forma, com as visões que tem, para recuperar os seus pergaminhos, deixa-me orgulhoso e feliz. Vê-se que a aposta na formação está a dar frutos", considerou.

João Félix, número 79 do Benfica, já realizou 28 jogos esta época pelos encarnados e apontou 11 golos. Tem sido uma das peças em maior destaque do bom momento da equipa, desde que Bruno Lage assumiu o comando.

Na próxima quinta-feira, o Benfica visita o Dínamo Zagreb, em encontro da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.