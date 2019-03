Rui Costa em destaque em jogo de lendas entre Liverpool e Milan

Rui Costa foi uma das antigas estrelas que participou este sábado num jogo solidário entre o Liverpool e o AC Milan, em Anfield, na reedição da final da LIga dos Campeões de 2005, que os ingleses conquistaram em Istambul, no desempate por penáltis, depois de ao intervalo estarem a perder por 3-0 e terem recuperado no segundo tempo para 3-3.

Desta vez, o Liverpool voltou a vencer, mas agora por 3-2, numa partida cuja receita reverteu para a fundação do histórico clube inglês. No relvado de Anfield estiveram as estrelas que fizeram parte dessa final como Carragher, Fowler, Dirk Kuyt e, claro, Steven Gerrard pelos reds, enquanto fizeram parte da equipa do Milan Gattuso, Filippo Inzaghi, Kaká, Pirlo e Rui Costa.

O antigo internacional português, que representou os rossoneri entre 2001 e 2006, mostrou estar em boa forma e protagonizou um dos momentos da tarde quando aos 25 minutos, rematou forte, fora da área, obrigando o guarda-redes Dudek a uma grande defesa para canto.

Robbie Fowler e Djibril Cissé deram uma vantagem confortável ao Liverpool, mas Andrea Pirlo reduziu com um daqueles seus remates característicos e Pancaro, a passe de Rui Costa, empataram o jogo. Coube então ao eterno capitão Steven Gerrard fechar as contas da partida já perto do final com um remate fantástico, a recordar o primeiro golo do Liverpool na final de Istambul que deu início à épica reviravolta dos reds.