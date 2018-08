Rúben Semedo voltou a jogar e o Huesca conseguiu uma vitória histórica

Oito meses depois do último jogo e um mês depois de sair da cadeia em liberdade condicional e 142 dias na prisão, Rúben Semedo voltou a jogar futebol. Foi este domingo no jogo de estreia do Huesca, clube que o recebeu por empréstimo do Villarreal, na Liga espanhola. Um jogo histórico para o clube aragonês, que subi à primeira liga espanhola e se estreou a ganhar ao Eibar (2-1).

O defesa português participou nos últimos 13 minutos do jogo de estreia do Huesca na liga espanhola. Semedo começou no banco e entrou aos 77 minutos para o lugar de Juan Hernández, juntando-se aos compatriotas Luisinho (colega de equipa) e Paulo Oliveira (Eibar) no relvado.

Quanto aos golos, os visitantes marcaram por Álex Gallar aos cinco e aos 40 minutos, ao passo que o Eibar reduziu aos 69' por intermédio de Escalante.

A última partida do defesa central tinha sido no passado mês de dezembro diante do Barcelona, ainda com a camisola do Villarreal.