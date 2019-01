Rúben Semedo no Rio Ave

O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação do central português Rúben Semedo, por empréstimo do Villarreal até ao final da temporada. O clube anunciou ainda que cedeu Miguel Rodrigues ao Estoril.

Poucas horas depois do Huesca ter anunciado que devolveu o defesa ao Villarreal, o clube de Vila do Conde anunciou o acordo para a chegada do ex-Sporting.

É o segundo empréstimo da época para Rúben Semedo, depois de ter sido cedido ao Huesca no início da temporada.

Em Vila do Conde, ao serviço do Rio Ave, o central terá oportunidade para se mostrar em campo. Os últimos tempos não foram fáceis para o português acusado de ​​​​​​​acusado de tentativa de homicídio, agressão, sequestro, posse de arma ilícita, roubo com violência e ameaças. Foi detido e cumpriu alguns meses na cadeia, saindo em liberdade em junho.