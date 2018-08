Rúben Dias renova com o Benfica até 2023

Rúben Dias renovou esta quarta-feira o contrato que o liga ao Benfica por mais uma temporada, ficando agora com um vínculo válido até 2023. O defesa-central viu assim o seu salário melhorado, algumas semanas depois de ter sido cobiçado pelos franceses do Lyon.

O jogador de 21 anos, formado nas escolas do Benfica, estreou-se na época passada na equipa principal pela mão de Rui Vitória, tendo feito 30 jogos e marcado um golo. Esta época, depois de ter sido chamado à seleção nacional que participou no Mundial 2018, Rúben Dias manteve a titularidade no eixo da defesa encarnada, formando dupla com o brasileiro Jardel.