Rooney e Mourinho: "Nem as senhoras da cozinha e os roupeiros estavam a gostar"

Manchester United goleia no primeiro jogo do pós-Mourinho

Wayne Rooney, histórico do Manchester United que lá jogou entre 2004 e 2017, comentou o recente despedimento de José Mourinho do comando dos ​​​​​​​red devils. O avançado, agora a jogar nos EUA, comentou que o ambiente no clube de Manchester não era o melhor e que Solskjaer é o homem ideal para mudar o momento da equipa.

"Nem o staff, as senhoras da cozinha e os roupeiros não estavam a gostar. Ole [Solskjaer] é a pessoa para ajudar no imediato e sei que agora estão felizes", disse o avançado à BT Sports. Acrescentou que o mau ambiente não se cingia a Mourinho e os jogadores, "mas a todo o clube".

"Para se ser um clube com sucesso é preciso que tudo esteja bem e que todos estejam statisfeitos. Isso mexe com os jogadores. O relacionamento entre alguns membros do staff e os jogadores não era o melhor", acrescentou o jogador que jogou pela 120.ª vez pela seleção num jogo de despedida, em novembro, com uma vitória por 3-0 frente aos EUA. Ao serviço da inglaterra fez 53 golos. É o jogador com mais golos na história da equipa nacional inglesa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Elogiando a chegada de Solskjaer ao comando técnico do Manchester United, frisou: "Os jogadores estão a sorrir novamente. É uma boa mudança para o clube e será fascinante ver como Solskjaer montará a equipa e os fará jogar".

Solsjkaer estreou-se no comando dos red devils, em Cardiff, com uma vitória expressia, por 5-1. Depois de Moyes, van Gaal e Mourinho, é o regresso da equipa a um jogo em que marca cinco golos, algo que não acontecia desde maio de 2013, no jogo de despedida de Alex Ferguson (empate 5-5 com o West Bromwich Albion).

"Os rapazes jogaram com muita energia e prazer. Quando tens confiança, colocas-te em melhor posição para marcar golos. E fizeram isso. Jogaram mais à frente e com os laterais mais subidos. Colocaram o adversário lá atrás e criaram várias oportunidades" afirmou ainda Rooney.

Ao serviço do Manchester United, Wayne Rooney conquistou uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e um Mundial de Clubes. Em inglaterra, foi cinco vezes campeão, ganhou uma Taça de Inglaterra, quatro Taças da Liga e cinco Supertaças de Inglaterra. Marcou mais de 250 golos com a camisola dos red devils, entre 2004 e 2017.