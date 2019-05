Rony Lopes festeja dia da criança com torneio de futebol

O jogador de futebol profissional Rony Lopes vai organizar um torneio de futebol em Vila Nova de Poiares, no dia 2 de junho, em parceria com o Município e a Associação Desportiva de Poiares. O evento foi apresentado esta sexta-feira no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

O presidente da autarquia, João Miguel Henriques, destacou "o grande orgulho que sente não só pelo facto de Rony Lopes ser um ilustre filho da terra que se tem destacado no mundo do futebol, mas sobretudo pelo caráter de humildade que o caracteriza". Já para Rony Lopes, "o mais importante é que o torneio possa proporcionar um dia diferente às crianças e às famílias", porque "o objetivo é que elas se divirtam".

Atualmente a jogar no Mónaco FC, Rony não deixou de reforçar a sua ligação ao concelho onde começou a dar os primeiros passos no futebol e ao qual regressa sempre que pode. Desde a primeira edição que o jogador faz questão de marcar presença no evento que apadrinha.

Irão participar as equipas Clube de Futebol Os Marialvas, Clube Desportivo Lousanense, Escola de Futebol OsPestinhas - C.D.Tondela, Esperança Atlético Clube, Mortágua Futebol Clube, Associação Naval 1893 e RedEagle Sports - Benfica Escolas de Futebol - Cernache.

O torneio decorre durante o dia 2 de junho (domingo) no Estádio Municipal Rui Manuel Lima, com os jogos a começarem às 9.00. E conta ainda ter a presença de Luisão do Benfica.