Ronnie O'Sullivan faz a milésima "centenária" e conquista a Players Championship

Ronnie O'Sullivan acaba de alcançar mais um recorde na sua carreira: fez a milésima "centenária" (entrada em jogo somando cem pontos ou mais) na sua carreira, na partida que lhe deu a vitória no Coral Players Championship.

O inglês, conhecido como "The Rocket" pela velocidade com que joga, e terceiro no ranking mundial de snooker, derrotou o australiano Neil Robertson (oitavo do ranking) por 10-4 no torneio que decorreu em Preston (Inglaterra). O'Sullivan revalidou o título que já conquistara no ano passado. O Players Championship é uma prova reservada ao top 16 da temporada, cabendo ao vencedor um prémio de 125 mil libras (145 mil euros).

Esta foi a 50.ª final na carreira de O'Sullivan em provas que contam para o ranking, tendo sido a sexta final (e quarta vitória) desta temporada. Além deste Players Championship, 'The Rocket' ganhou o Xangai Masters, a Champion of Champions e o Campeonato do Reino Unido, tendo perdido o Open da Irlanda do Norte e o Masters, ambos contra Judd Trump.

O'Sullivan entrou para esta final a precisar de três "centenárias" para alcançar a marca história. Conseguiu duas na primeira parte da final, ainda de manhã, deixando o jogo em 7-2. A "centenária" número 1000 foi de 134 (podia ter sido de 141, mas ao meter a bola preta final meteu também a branca, o que representou uma penalização de sete pontos), tendo a vermelha que lhe deu os 100 pontos sido colocada com uma tacada com a mão esquerda (outra das características de O'Sullivan é ser ambidestro).

O'Sullivan, que tem 43 anos de idade e 26 de carreira, conquistou por cinco vezes o campeonato do mundo, sete Masters e outros tantos campeonatos do Reino Unido. É de longe o jogador com mais "centenárias" -- atrás de si estão Stephen Hendry, com 775, e John Higgings, com 745 -- tendo alcançado também por 15 vezes a tacada máxima no snooker (147 pontos). Outro recorde. Uma dessas tacadas máximas foi a mais rápida alguma vez registada, tendo levado cinco minutos e 20 segundos a pôr todas as bolas num jogo do campeonato do mundo de 1997.

Veja o jogo em que O'Sullivan conquistou a "centenária" número 1000.