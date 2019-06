Ronaldo volta aos treinos com... Obikwelu

O melhor do futebol e a lenda do basquetebol: Ronaldo encontrou Michael Jordan

Empenhado em treinar a velocidade ou apenas por curiosidade, Cristiano Ronaldo continua a testar os seus limites. Por passagem, por Portugal, o capitão da seleção nacional esteve a treinar com o velocista Francis Obikwelu e partilhou alguns segundos da sessão nas redes sociais.

"Grande experiência treinar com o meu amigo Francis Obikwelu na pista", escreveu no Instagram. "Grande prazer treinar contigo meu bom amigo", publico o veterano velocista, 40 anos, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004) nos 100 metros, distância da qual é recordista europeu, sendo ainda recordista nacional nos 200 metros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O vídeo do sprint de Ronaldo gerou várias reações, entre as quais a do Sporting, que lembrou a ligação que o futebolista e o atleta têm ao clube: "dois leões". Já o antigo companheiro de equipa de CR7 no Real Madrid, Marcelo, destacou a "boa técnica" do internacional português.

Cristiano Ronaldo encontra-se a gozar férias depois de se ter sagrado campeão italiano na primeira época ao serviço da Juventus e de ter vencido a Liga das Nações por Portugal.