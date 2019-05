Ronaldo pediu Mourinho para treinador, garantem os italianos

Massimiliano Allegri deixou a Juventus cinco temporadas depois e o nome do sucessor ainda não é conhecido. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, contudo, Cristiano Ronaldo propôs aos responsáveis do clube a contratação de José Mourinho, atualmente sem clube depois de ter sido despedido do Manchester United em dezembro.

Esta parece, porém, uma possibilidade com poucas hipóteses de sucesso. Apesar de a Gazetta dar conta de que o problema entre Cristiano Ronaldo e José Mourinho (estiveram desavindos no Real Madrid) está resolvido, até na sequência de alguns elogios público recentes de Mou a CR7, a verdade é que na Juventus ainda ninguém esqueceu as críticas do treinador português ao clube quando orientava o Inter Milão, que o tornaram numa pessoa non grata junto dos adeptos da Juve.

Além de Cristiano Ronaldo, o jornal desportivo italiano garante também que o empresário Jorge Mendes está a fazer força nesse sentido, de a Juventus poder apostar em José Mourinho. Mas garante a Gazzeta que atualmente há um nome mais bem posicionado: trata-se de Simone Inzaghi, treinador da Lazio que recentemente conquistou a Taça de Itália. Mas também aqui existe um problema, já que o técnico italiano tem contrato por mais uma temporada com o clube romano.