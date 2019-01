Ronaldo partilha fotos de passagem do ano no Dubai

"About last night!". Foi com esta simples mensagem em inglês que Cristiano Ronald partilhou no Facebook uma fotografia da sua passagem de ano no Dubai. O jogador da Juventus aparece na imagem com o fogo de artifício e o hotel Burj Al Arab em fundo e na companhia da namorada, Georgina Rodriguez, do filho mais velho, Cristianinho, e de vários amigos.

Horas antes, CR7 já tinha partilhado outras imagens das férias no emirado do Golfo. Numa aparece já em modo passagem de ano, só com Georgina e Cristianinho, noutra surge a beijar a namorada com a mensagem "Amore mio!"

A grande ausente da festa foi Dolores Aveiro. A mãe do jogador celebrou os 64 anos na segunda-feira na Madeira, na companhia das filhas, Katia e Elma.