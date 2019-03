Ronaldo. Os recordes que o rei dos recordes ainda pode bater

Ainda há mais para conquistar para o rei dos recordes. Cristiano Ronaldo já é o máximo goleador de sempre (124 golos) e o mais vezes melhor marcador (seis) da Liga dos Campeões, o jogador que mais golos marcou numa só época na Liga dos Campeões (17 em 2013/14), o mais internacional (154) e mais goleador de sempre (85) da seleção nacional e o melhor marcador da história do Real Madrid (451), só para mencionar alguns registos, mas ainda tem onde se agarrar para buscar motivação.

Em finais da Taça/Liga dos Campeões, por exemplo, marcou quatro golos, faturou em três finais e o melhor que conseguiu numa foi bisar. Por isso, pode olhar para Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás, que pelo Real Madrid marcaram por sete vezes em finais, com o hispano-argentino a ter-se encontrado com as redes adversárias em cinco finais e o húngaro a conseguir a proeza inédita de um póquer no jogo decisivo, em 1960.

Casillas não desarma

Cristiano Ronaldo também pode aspirar a tornar-se o futebolista com mais jogos na Liga dos Campeões. Tem 164, a quinze do recordista Iker Casillas (179). O problema é que San Iker não só ainda joga, na baliza do FC Porto, como está qualificado para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

E caso o internacional português de 34 anos conquiste a Champions pela Juventus, igualaria Seedorf com Ligas dos Campeões por três clubes. O antigo médio holandês levantou a orelhuda com Ajax (1995), Real Madrid (1998) e AC Milan (2003 e 2007), enquanto Ronaldo foi feliz na prova por Manchester United (2008) e Real Madrid (2014, 2016, 2017 e 2018).

Paulo Sousa na mira

Por falar em Champions por clubes diferentes, CR7 poderá juntar-se a Marcel Desailly (Marselha em 1993 e AC Milan em 1994), Paulo Sousa (Juventus em 1996 e Borussia Dortmund em 1997), Gerard Piqué (Manchester United em 2008 e Barcelona em 2009) e Samuel Eto'o (Barcelona em 2009 e Inter em 2010) no restrito lote de futebolistas que venceram a prova em anos consecutivos ao serviço de equipas diferentes se já este for bem-sucedido pela Juventus.

E numa fase tão adiantada da carreira, poderá pensar em tornar-se o marcador mais velho de uma final da Liga dos Campeões em 2022, superando Paolo Maldini (36 anos e 333 dias). Contabilizando todas as etapas da competição, o recordista é Manfred Burgsmüller (38 anos e 293 dias), ou seja, só na época 2023/24 é que Ronaldo poderá pensar nisso.

Embora vá perdendo velocidade com o passar dos anos, poderá procurar ser o autor do golo mais rápido da Champions. O melhor registo foi de Roy Makaay (10,12 segundos), pelo Bayern ao Real Madrid em março de 2007. O mais rápido em finais foi Paolo Maldini (53 segundos), no célebre AC Milan-Liverpool de 2005. O golo mais rápido que Ronaldo marcou na Campions foi aos quatro mundo, pelo Real Madrid frente à Juventus, em outubro de 2013. E já que igualou Messi como jogador com mais hat tricks na Liga dos Campeões, poderá tentar tornar-se o mais rápido a apontar três golos num jogo, superando o francês Bafétimbi Gomis (8 minutos), pelo Lyon ao Dínamo Zagreb em dezembro de 2011.

Alcançar Giggs

Nesta edição da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo marcou pela 14.ª época consecutiva na prova, um recorde que divide com Raúl e Lionel Messi. Quem marcou em mais edições, mas não de forma consecutiva, foi Ryan Giggs, que deixou a sua marca em 16 temporadas. CR7 poderá alcançar o antigo companheiro do Manchester United em 2020/21.

Paralelamente, pode tentar superar Radamel Falcao, que pelo FC Porto em 2010/11 tornou-se o jogador com mais golos numa única temporada nas competições europeias (18), numa campanha gloriosa na Liga Europa. O melhor que o madeirense conseguiu foi 17 em 2013/14.

Fazer história pela Juve

A este ritmo, Cristiano Ronaldo ainda vai a tempo de entrar para a história da Juventus, apesar dos 34 anos. O internacional português poderá destronar Gino Rossetti (Torino, 1928/29) e Gonzalo Higuaín (Nápoles, 2015/16), recordistas de golos numa só época na liga italiana (36). O melhor da vecchia signora foi Ferenc Hirzer, que apontou 35 em 1925/26. Na presente temporada, o internacional português leva 19 remates certeiros e ainda há 11 jornadas por disputar.

Em termos de longevidade, CR7 poderá superar Miroslav Klose (Lazio, 2012/13) na próxima época como o mais velho a apontar cinco golos num só jogo na Serie A, aos 34 anos e 330 dias; Silvio Piola (Novara, 1950/51) a partir de 28 de março de 2022 como o mais velho a fazer um hat trick, aos 37 anos e 51 dias; e Luca Toni (Hellas Verona 2014/15) em 2022/23 como o mais velho a sagrar-se melhor marcador da prova, aos 38 anos.

Mais difícil será destronar Alessandro Del Piero como o melhor marcador da Juventus tanto nas provas da UEFA (51) como em todas as competições (288).