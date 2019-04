Ronaldo marca no empate da Juventus em Amesterdão. Barça com um pé nas meias

Cristiano Ronaldo marcou, mas a Juventus empatou a um golo e saiu de Amesterdão em vantagem na eliminatória e a respirar de alívio, depois de ter sido dominada em grande parte dos 90 minutos pelo Ajax.

No dia do 12.º aniversário do seu primeiro golo na Liga dos Campeões, o internacional português apareceu pela primeira vez no jogo à passagem da meia hora, rematando de primeira ao lado na sequência de um canto de Pjanic a partir da direita. À beira do intervalo, CR7 inaugurou mesmo o marcador, de cabeça, na resposta a um cruzamento pela direita do compatriota João Cancelo, a quem tinha passado a bola.

Porém, o Ajax (com Bruno Varela no banco) empatou aos 29 segundos do segundo tempo, pelo brasileiro David Neres, através de um remate colocado, depois de uma perda de bola de João Cancelo. Foi o golo mais rápido em segundas partes de toda a história da Liga dos Campeões.

No outro jogo da noite, em Manchester, o Barcelona conseguiu a proeza inédita de ganhar em Old Trafford. Valeu um cabeceamento de Suárez, a meias com um desvio subtil de Shaw para a própria baliza, após um cruzamento de Messi. A jogada do golo dos catalães ao Manchester United de Diogo Dalot (saiu aos 74') promete tornar-se viral, pois envolveu todos os jogadores (incluindo o lateral português Nélson Semedo), no total de 48 passes em dois minutos e 14 segundos.

Outra das imagens mais fortes do desafio foi a de Messi a sangrar do nariz depois de uma entrada dura de Smalling, ainda na primeira parte.