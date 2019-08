Ronaldo marca e Juventus vence Nápoles

Resumindo. A Juve esteve a vencer por três, deixou-se empatar e depois ganhou com um autogolo nos descontos. Foi assim o Nápoles-Juventus deste sábado na segunda jornada da liga italiana.

A vecchia signora entrou forte e aos 62 minutos já vencia por 3-0, com golos de Danilo (16"), Higuaín (19") e Cristiano Ronaldo (62"). No entanto quando tudo parecia caminhar para um triunfo fácil da Juve, os napolitanos - com o português Mário Rui na equipa - responderam e empataram a partida em 15 minutos, com golos de Manolas (66"), Lozano (68") e Di Lorenzo (81").

Com o jogo em 3-3 Koulibaly foi infeliz e introduziu a bola na própria baliza no último minuto do encontro, dando a vitória à Juventus, que assim alcançou assim a segunda vitória em dois encontros.

Milan vence com André Silva

Horas antes, no outro encontro do dia da Série A, o AC Milan, que contou com o internacional português André Silva a titular (foi substituído pelo ponta de lança polaco Krzysztof Piatek aos 60 minutos, já depois de ter visto um cartão amarelo), bateu o Brescia por 1-0, graças ao golo marcado pelo turco Hakan Calhanoglu aos 12 minutos. Rafael Leão não saiu do banco de suplentes.