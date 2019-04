Ronaldo está melhor e pode voltar na Liga dos Campeões

Otimismo por Cristiano Ronaldo. Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, demonstrou esta segunda-feira alguma confiança quanto à recuperação do jogador português a tempo de defrontar o Ajax, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, marcado para o dia 10 de abril, em Amesterdão.

"O Ronaldo está a trabalhar e esperamos tê-lo no jogo com o Ajax. É difícil, mas ele está a recuperar bem e temos de estar confiantes. O exame de hoje mostrou que a perna está muito melhor: faltam ainda nove dias e há tempo para avaliar, tendo em conta que devemos ter cuidado em tudo", assumiu o treinador da Juve na conferência de imprensa de antevisão à partida desta terça-feira com o Cagliari, a contar para a 30.ª jornada da Série A.

Cristiano Ronaldo lesionou-se no decorrer do jogo da seleção nacional, na passada segunda-feira, com a Sérvia, no Estádio da Luz, a contar para a fase de qualificação para o Euro2020. Certo é que, depois de ter falhado o jogo com o Empoli, vai ainda estar ausente das partidas com o Cagliari e AC Milan, estando assim em dúvida para a primeira mão dos quartos-de-final da Champions, com o Ajax.