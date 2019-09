Ronaldo convidou Messi para jantar. Saiba a resposta do argentino

Troféu The Best da FIFA: Ronaldo entre os três nomeados finais

Em agosto, durante a gala do sorteio da Liga dos Campeões, na qual Ronaldo estava nomeado para jogador do ano, o avançado português falou da sua relação com Lionel Messi e para provar que a relação entre ambos não é tão má como se diz, até convidou o jogador do Barcelona para jantar.

Esta quinta-feira, numa extensa entrevista ao jornal espanhol Sport, Lionel Messi respondeu ao convite.

"Sempre disse que não tenho qualquer problema com Cristiano Ronaldo. Não somos amigos porque nunca partilhámos o mesmo balneário. Mas vemo-nos nas galas de entrega de prémios e não tenho qualquer problema com ele. Na última gala foi quando falámos mais e estivemos mais próximos. Não sei se haverá um jantar porque é difícil cruzarmo-nos, vivemos em sítios diferentes e cada um tem os seus compromissos. Mas se tiver de acontecer, não há qualquer problema", disse o jogador argentino.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já durante a gala da Champions, em agosto, Ronaldo tinha deixado bem vincado que tem uma relação absolutamente normal com Messi, apesar da rivalidade que já dura há uma década e onde têm alternado na conquista dos troféus para melhor jogador do mundo.

"Partilhamos o palco há 15 anos. Não sei isto já aconteceu alguma vez no futebol, os mesmos dois jogadores no mesmo palco o tempo todo. Não é fácil, como sabem. Mas claro que temos uma boa relação. Ainda não jantámos juntos mas espero que no futuro isso aconteça. Tenho saudades de jogar em Espanha, tivemos esta rivalidade nos últimos 15 anos que foi boa, ele puxa-me para cima e eu puxo-o a ele também, por isso é bom. Fazemos os dois parte da história do futebol", referiu na altura.