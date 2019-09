Roma empata e Paulo Fonseca continua sem vencer

A Roma empatou este domingo (1-1) o dérbi romano com a Lazio, o segundo jogo consecutivo em que a equipa de Paulo Fonseca empata para a Liga italiana de futebol. A partida até começou bem para a Roma, com o sérvio Kolarov a apontar, aos 17 minutos, o primeiro golo da partida, através de um penálti a castigar mão do seu compatriota Sergej Milinkovic-Savic, fixando o resultado no 1-0 que se manteve até ao intervalo.

A jogar em casa, a Lazio lançou-se na perseguição do golo da igualdade, que chegou aos 59 minutos pelo pé direito do espanhol Luis Alberto, que foi servido 'de bandeja' dentro da área pelo avançado italiano Ciro Immobile.

O marcador não mexeu mais até ao final do jogo, apesar de a Lazio ter voltado a introduzir uma bola dentro da baliza do espanhol Pau Lopez, aos 90+2 minutos, por intermédio de Manuel Lazzari, tendo o lance sido invalidado por fora de jogo.

Depois de ter empatado com o Génova (3-3) na estreia na Serie A, a formação de Paulo Fonseca segue na 11.ª posição com dois pontos, enquanto a Lazio está (provisoriamente) no segundo posto, graças à vitória sobre a Sampdoria na primeira jornada (3-0).