Rodolfo Correia: "O Sporting vai ser mandão, mas por vezes tem de se adaptar ao adversário"

Rodolfo Correia, adjunto do Sporting, substituiu esta sexta-feira Marcel Keizer na conferência de imprensa de lançamento da final da Taça da Liga deste sábado, dado que o técnico principal teve de se deslocar à Holanda devido à morte de um familiar próximo. Rodolfo, que como jogador representou o FC Porto, não quis alongar-se em comentários sobre a polémica em torno da arbitragem que marcaram as meias-finais da prova, e em resposta a Sérgio Conceição, garantiu que o Sporting entra sempre em qualquer jogo para ganhar.

"Críticas às arbitragens? Infelizmente são situações que não se passam apenas em Portugal. São casos que acontecem porque nem toda a gente tem a mesma opinião sobre determinado lance e todos nós estamos sempre sujeitos ao erro. Mas é algo que não quero focar nem falar. Estes grandes jogos têm coisas para importantes para se falar. Temos de lutar para se falar mais dos jogadores e do jogo", referiu.

O adjunto leonino respondeu depois a Sérgio Conceição, que minutos antes, quando fez o lançamento do clássico deste sábado, referiu que no jogo do campeonato entre as duas equipas, em Alvalade, que terminou 0-0, o Sporting teve um bloco mais baixo do que o habitual. "É um comentário do treinador do FC Porto que tenho de respeitar. Mas o Sporting entra em todos os jogos com a intenção de ganhar. Respeito a opinião, mas não são essas as nossas ideias. Queremos sempre vencer", atirou, acrescentando: "Falam de um Sporting mais defensivo. Não foi. A equipa apenas se adaptou ao que se estava a passar no jogo. Há situações em que se privilegia mais as questões defensivas, noutras fases somos mais ofensivos. O Sporting vai continuar a ser mandão, mas por vezes terá de se adaptar ao adversário que tem pela frente."

O defesa central Mathieu sai tocado na meia-final contra o Sp. Braga e está em dúvida para a final deste sábado, confirmou Rodolfo Correia: "A questão da recuperação dos jogadores é fundamental para nós. Não é a primeira vez que estamos a fazer jogos de dois em dois e esta questão da calendarização tem de ser revista pela Liga. O Mathieu está a fazer gestão de esforço, tal como outros jogadores. Será reavaliado no sábado de manhã e depois logo tomaremos uma decisão."

Rodolfo Correia analisou depois os pontos fortes do adversário. "O FC Porto é uma equipa muito poderosa fisicamente, com avançados rápidos e fortes, com uma defesa forte no um para um e no jogo aéreo. Depois tem um bom meio-campo. O Óliver é um jogador de qualidade, agora ocupa uma posição mais defensiva, e o Herrera é mais de transição. Conhecemos bem o FC Porto e o que queremos é vencer o jogo", explicou.