Ristovski vê recurso negado e falha mesmo o dérbi

O lateral direito Ristovski vai mesmo falhar o dérbi desta quarta-feira entre Sporting e Benfica, em Alvalade (20.45), que decidirá qual dos dois clubes lisboetas será o adversário do FC Porto na final da Taça de Portugal.

O jogador macedónio estava convocado pelo técnico leonino Marcel Keizer, na expetativa de uma decisão favorável ao recurso apresentado pelo Sporting, mas a decisão do Pleno do Conselho de Disciplina manteve o castigo de um jogo de suspensão, pela expulsão de Ristovski em Chaves, no sábado passado, em jogo a contar para o campeonato.

O Pleno do CD valorizou a opinião de todos os árbitros envolvidos na partida de Trás-os-Montes (incluindo VAR e AVAR), que já tinham sido ouvidos na segunda-feira, no âmbito da exposição do Sporting a contestar o cartão vermelho, e se mostraram unânimes em validar a expulsão. O órgão disciplinar entendeu por isso que não existia motivo para alterar a decisão, deixando Ristovski fora do importante dérbi.