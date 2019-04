Ristovski está mesmo fora do dérbi

O sportinguista Ristovski vai mesmo falhar o dérbi desta quarta-feira, em Alvalade, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal, na sequência da expulsão do defesa-direito no jogo do último sábado em Chaves.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o macedónio terá de cumprir um jogo de suspensão. O Sporting tinha apresentado um requerimento tendo em vista a despenalização do jogador, por considerar injusta a expulsão.

Os leões ainda podem apresentar recurso para o pleno do Conselho de Disciplina, cuja decisão teria de ser tomada ainda esta quarta-feira por forma a que Ristovski possa ser utilizado pelo treinador Marcel Keizer no jogo com o Benfica, no qual os leões têm de dar a volta à desvantagem de 1-2 para marcar presença na final da Taça de Portugal.

Curiosamente, esta é a segunda vez que Ristovski é expulso antes do dérbi, pois no final de janeiro viu o cartão vermelho em Setúbal, que o tirou da partida do campeonato, em Alvalade, que os encarnados venceram por 4-2.