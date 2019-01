Ristovski apontado à Lazio

Stefan Ristovski, defesa do Sporting, é apontado esta terça-feira pela imprensa italiana como alvo da Lazio, atual quarto classificado do campeonato italiano. O lateral macedónio não é a primeira escolha do emblema transalpino, mas entra nesta equação caso a Lazio falhe a contratação de Davide Zappacosta, do Chelsea.

De acordo com relatos na imprensa italiana, a contratação de Zappacosta afigura-se complicada, e por isso os responsáveis da Lazio viraram as atenções para o defesa macedónio dos leões, de 26 anos, que está a cumprir a sua segunda época no clube de Alvalade. Ristovski, recorde-se, tem um passado de jogador em Itália, onde representou clubes como o Latina, Frosinone, Parma e Spezia.

Em Itália dizem que o passe do jogador está avaliado em sete milhões de euros, mas a Lazio acredita que o negócio se poderá fazer entre os cinco e os seis milhões, com o clube disposto a incluir alguns jogadores para baixar a fasquia. Os nomes mencionados são Basta, Caceres e Patric