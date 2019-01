Rio Ave nunca venceu em 26 deslocações ao Estádio da Luz

O Benfica recebe este domingo o Rio Ave, na Luz, num jogo marcado pela estreia de Bruno Lage no banco dos encarnados, ele que para já vai ocupar interinamente o cargo que era desempenhado por Rui Vitória, até a SAD encontrar um novo treinador.

Historicamente, em jogos disputados no Estádio da Luz, os vilacondenses têm sido um adversário acessível. Pelo menos é isso que mostra a estatística: em 26 deslocações, o Rio Ave nunca venceu fora o Benfica e apenas empatou em quatro ocasiões.

A última vez que o Rio Ave conseguiu sair da Luz com pontos foi na temporada 2005/06, num jogo que terminou empatado a dois golos. Em novembro de 2005, Petit marcou os dois golos do Benfica que na altura era treinado por Ronald Koeman. Mas Cleiton e Chidi marcaram para os vilacondenses (orientados por João Eusébio), que curiosamente no jogo anterior entre as duas equipas também tinham conseguido alcançar um empate a três golos na Luz.

As visitas do Rio Ave à Luz, aliás, até têm proporcionado ao Benfica alguns resultados volumosos. Tendo por base os 10 últimos jogos entre os dois emblemas, cinco acabaram com goleadas Na época 2017/18, os encarnados venceram por 5-1; em 2013/14 bateram o adversário por 4-0; em 2012/13 acabou com um 6-1 a favor do Benfica; em 2011/12 ficou 5-1 e em 2010/11 o Benfica triunfou por 5-2.

A maior goleada de sempre, contudo, aconteceu na primeira visita dos vilacondenses, num jogo disputado ainda no velhinho Estádio da Luz que terminou com um 8-0 a favor do Benfica, na temporada 1979/80. Foi uma tarde onde brilharam Reinaldo e Nené, com três golos cada, e na qual Humberto Coelho bisou, num frente a frente entre os treinadores Mário Wilson e Mário Reis.