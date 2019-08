Rio Ave e Vit.Setúbal procuram primeira vitória no arraque da terceira ronda

Vit. Setúbal e Rio Ave procuram esta sexta-feira a primeira vitória na edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol, frente a Moreirense e Desportivo das Aves, respetivamente, no arranque da terceira jornada.

No Estádio do Bonfim, o Vitória de Setúbal, que vem de uma pesada derrota (4-0) no Estádio do Dragão, com o FC Porto, recebe o Moreirense, que na última ronda alcançou um convincente triunfo caseiro sobre o Gil Vicente (3-0).

O encontro tem início agendado para as 19.00.

Duas horas depois (21.15), no primeiro jogo em Vila do Conde, o Rio Ave, que vem de um desaire com o Famalicão (1-0), defronta o Desportivo Aves, que bateu em casa o Marítimo (3-1).

No sábado realiza-se o jogo grande da terceira ronda, com Benfica a receber o FC Porto, no primeiro clássico do campeonato.

Programa da terceira jornada:

Sexta-feira, 23 ago:

Vit.Setúbal - Moreirense, 19.00

Rio Ave - Desp. Aves, 21.15

Sábado, 24 ago:

Benfica - FC Porto, 19.00

Boavista - Paços de Ferreira, 21.30

Domingo, 25 ago:

Santa Clara - Belenenses SAD, 15.30 locais (16.30, horas de Lisboa)

Marítimo - Tondela, 16.00

Portimonense - Sporting, 18.30

Gil Vicente - Sp. Braga, 20.30

Vit. Guimarães - Famalicão, 21.00