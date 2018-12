Rio Ave e Belenenses empatam e dividem sexto lugar

Rio Ave e Belenenses empataram este sábado (2-2), em jogo da 13.ª jornada da I Liga, em Vila do Conde. Um empate, que manteve as duas equipas em igualdade na classificação, em sexto e sétimo lugar, respetivamente.

A equipa anfitriã esteve por duas vezes em vantagem, na sequência dos golos marcados por Gonçalo Silva, aos 28 minutos, na própria baliza, e pelo angolano Gelson Dala, aos 64, mas os visitantes conseguiram sempre restabelecer a igualdade, por intermédio de Licá, aos 58, e do angolano Fredy, aos 69, de grande penalidade.

Rio Ave e Belenenses, que permanece como a única equipa invicta fora de casa no campeonato, mantiveram-se com os mesmos pontos, ambos com 19, mas agora com a companhia do Moreirense, oitavo classificado, que no sábado venceu por 2-1 no estádio do lanterna-vermelha Desportivo de Chaves.

FICHA DE JOGO

Jogo no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.

Rio Ave - Belenenses, 2-2.

Marcadores: 1-0, Gonçalo Silva, 28 minutos (própria baliza):1-1, Licá, 58; 2-1, Gelson Dala, 64; 2-2, Fredy, 69 (grande penalidade).

Equipas:

Rio Ave: Léo Jardim, Nadjack, Borevkovic (Nélson Monte, 38), Buatu, Matheus Reis, João Schmidt (Bruno Moreira, 88), Tarantini (Jambor, 63), Gelson Dala, Fábio Coentrão, Galeno e Carlos Vinicius.

Treinador: José Gomes.

Belenenses: Muriel, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Sasso, Reinildo (Zacarya, 45), Nuno Coelho (Eduardo, 53), Lucca (Dalcio, 85), André Santos, Fredy, Henrique e Licá.

Treinador: Silas.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Matheus Reis (32), Diogo Viana (32), Buatu (45+2) e Fábio Coentrão (50).