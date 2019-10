Ricciardi: "Não estamos a criar nenhuma candidatura"

No dia em que foi reativada no Facebook a página "Ricciardi - Erguer o Sporting", utilizada para apoiar a candidatura do banqueiro às eleições do clube do ano passado, José Maria Ricciardi esclareceu que não está a criar nenhuma candidatura e que não quer provocar eleições.

"Ao contrário do que a imprensa Portuguesa diz, não estamos a criar nenhuma candidatura. Não queremos provocar eleições nem é o momento oportuno para tal. Queremos sim que o nosso Sporting esteja unido e juntos vamos erguer este clube com grandes ambições. Vamos unir o nosso Sporting, apoiar todos aqueles que acreditam no Sporting. Eu acredito!", escreveu esta terça-feira na referida página.

Já esta quarta-feira, reiterou que "não é tempo de eleições mas sim de união". "Todos juntos vamos erguer o nosso Sporting", atirou.

Refira-se que, esta terça-feira, a Lusa noticiou que Ricciardi tinha criado um grupo de trabalho "de cinco pessoas, que nada tem a ver com a antiga lista", para se candidatar novamente à presidência do Sporting.