Ricardo Sá Pinto despedido do Legia Varsóvia

Ricardo Sá Pinto deixou de ser, esta segunda-feira, o treinador do Legia Varsóvia, tendo sido despedido depois da goleada sofrida no domingo na visita ao Wisla Cracóvia, por 4-0, que deixou a equipa praticamente afastada do título de campeão polaco, quando faltam disputar três jornadas.

Sá Pinto assumiu o comando da equipa em agosto, tendo assinado um contrato válido por três temporadas, que não chega ao final, deixando a equipa a cinco pontos do líder Lechia Gdansk, isto depois de no dia 13 de março o Legia Varsóvia ter sido eliminado da Taça da Polónia diante do RKS Raków, líder do campeonato da II Liga.

O técnico português entrou já com a época em andamento para substituir Dean Klafuric, tendo-se estreado no jogo da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, em que o Legia acabou por empatar 2-2 no Luxemburgo, com o Dudelange, acabando por ser eliminado porque na primeira mão, em casa, tinha perdido por 1-0. O primeiro jogo na liga polaca foi à 5.ª jornada, tendo feito 23 jogos nesta competição, totalizando 13 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Legia Varsóvia foi o oitavo clube orientado por Ricardo Sá Pinto, depois de Sporting, Estrela Vermelha de Belgrado, OFI Creta, Atromitos, Belenenses, Al Fateh e Standard Liége.