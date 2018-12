Ricardo Quaresma expulso e Besiktas eliminado

O Besiktas está fora da Liga Europa depois de perder em casa com os suecos do Malmö, por 1-0, em jogo da última jornada do Grupo I.

O jogo fica marcado pela expulsão de Ricardo Quaresma aos 65 minutos, pouco depois de Marcus Antonsson ter marcado o golo do triunfo dos suecos, que assim seguem para os 16 avos de final. O internacional português fez uma falta duríssima sobre Brorsson e não restou outra alternativa ao árbitro senão dar-lhe ordem de expulsão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No outro jogo do grupo o Genk garantiu o primeiro lugar com uma goleada de 4-0 aos noruegueses do Sarpsborg.

No grupo G estava tudo por decidir e os espanhóis do Villarreal garantiram o primeiro lugar com o triunfo, em casa, diante do Spartak Moscovo por 2-0. A outra equipa apurada neste grupo foi o Rapid Viena, que recebeu e venceu o Rangers, por 1-0.

No grupo H, a principal surpresa foi os cipriotas do Appolon Limassol que, com Bruno Vale na baliza, foi a Marselha vencer por 3-1. Os franceses foram a grande desilusão da prova, pois apenas fizeram um ponto nesta fase de grupos. Em frente seguiram o Eintracht Frankfurt e Lazio que se defrontaram em Roma, com os alemães a vencerem por 2-1 terminando o grupo só com triunfos.

No grupo J, o Sevilha garantiu o primeiro lugar com um triunfo sobre os russos do Kransnodar por 3-0. André Silva foi titular mas não marcou, cabendo a Ben Yedder (bisou) e Banega construir o triunfo frente a um adversário que também segue em frente na prova.

No grupo K, os franceses Rennes conquistaram o segundo lugar e o respetivo apuramento graças a um triunfo por 2-0 diante do Astana. O Dínamo Kiev já com a primeira posição garantida perdeu 0-1, em casa, com o Jablonec.

Finalmente, no grupo L, os bielurrusos do BATE Borisov juntaram-se ao Chelsea no apuramento ao vencerem o PAOK Salonica, na Grécia, por 3-1. Refira-se que os londrinos não foram além do empate 2-2 na Hungria com o Vidi.